Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας – Συνελήφθησαν οι 8

Στη σύλληψη οκτώ ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το περιστατικό με την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδειακού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, μετά από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 14 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, καθώς και με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρόκειται για 14 ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών, εκ των οποίων οκτώ συνελήφθησαν μετά από αναζητήσεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις», καθώς και για το αδίκημα της παράνομης βίας.

Η φραστική επίθεση στους δημοσιογράφους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ομάδα ατόμων, μέρος των οποίων είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κινήθηκε προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου και επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφους, ζητώντας τους να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Οι οκτώ συλληφθέντες, μαζί με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

