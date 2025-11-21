MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Έλεγχοι σε 93 άτομα και 41 οχήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων–Μενεμένης, με τη συνδρομή στελεχών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ελέγχων:

  • Ελέγχθηκαν 93 άτομα
  • Ελέγχθηκαν 41 οχήματα
  • Διαπιστώθηκαν 20 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
  • Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις
  • Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

Οι αστυνομικές Αρχές επισημαίνουν ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.

Θεσσαλονίκη

