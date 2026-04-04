Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις για απόπειρα κλοπής οχήματος στους Αμπελόκηπους – Ανάμεσά τους δύο ανήλικοι

Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 22, 25, 17 και 15 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, για υπόθεση απόπειρας κλοπής οχήματος που σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής όταν οι τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο στάθμευσαν κοντά σε άλλο όχημα που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους ανηλίκους της παρέας παραβίασε την πόρτα του οχήματος και εισήλθε στο εσωτερικό του, επιχειρώντας να το θέσει σε λειτουργία.

Για την πράξη αυτή χρησιμοποίησε ειδικό κλειδί τύπου «πασπαρτού», χωρίς ωστόσο να καταφέρει να θέσει σε κίνηση το όχημα.

Ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος, κατά τον οποίο στο αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φθαρμένα κλειδιά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως «πασπαρτού» για παραβίαση οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα περαιτέρω.