ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για βανδαλισμούς σε σχολείο στον Εύοσμο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων ημεδαπών προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ανήλικοι εισήλθαν σε προαύλιο χώρο σχολείου της περιοχής, όπου προκάλεσαν φθορές σε τοίχους κάνοντας χρήση σπρέι. Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές και ακολούθησε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά επτά σπρέι, τα οποία και κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Οι τέσσερις ανήλικοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

