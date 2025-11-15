MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας σε καφέ – ψιλικά στην Ανάληψη – Ο υπάλληλος τους έκανε να τραπούν σε φυγή

Φωτογραφία: Intime
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από άμεσες αναζητήσεις.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν εισέλθει σε κατάστημα καφέ – ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης και, υπό την απειλή μαχαιριού, επιχείρησαν να αποσπάσουν τις εισπράξεις. Ωστόσο, ο υπάλληλος του καταστήματος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας, γεγονός που ανάγκασε τους δράστες να τραπούν σε φυγή.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.\

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται.

Απόπειρα ληστείας Θεσσαλονίκη

