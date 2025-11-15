Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας σε καφέ – ψιλικά στην Ανάληψη – Ο υπάλληλος τους έκανε να τραπούν σε φυγή
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από άμεσες αναζητήσεις.
Οι δύο συλληφθέντες είχαν εισέλθει σε κατάστημα καφέ – ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης και, υπό την απειλή μαχαιριού, επιχείρησαν να αποσπάσουν τις εισπράξεις. Ωστόσο, ο υπάλληλος του καταστήματος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας, γεγονός που ανάγκασε τους δράστες να τραπούν σε φυγή.
Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.\
Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται.