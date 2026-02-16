MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 24 και 27 ετών προχώρησαν χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή της Πολίχνης, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης
Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν διότι τους έπιασαν να οδηγούν τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητά τους στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς τους είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για έτερα αδικήματα.

Θεσσαλονίκη

