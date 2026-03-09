Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 21 άτομα σε τρεις ημέρες σε επιχειρήσεις της Άμεσης Δράσης – Βίντεο

Στη σύλληψη 21 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων και καθημερινών περιπολιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τα χρονικά διαστήματα 04/05-03-2026 και 05/06-03-2026, αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν δύο επιχειρησιακές δράσεις στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου και Καλαμαριάς και κέντρου πόλης κατά τις οποίες:

Ελέγχθησαν συνολικά 53 άτομα και 35 οχήματα,

Συνελήφθησαν 6 άτομα για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων και

Κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, 1 γκλοπ και 1 μαχαίρι.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα:

• Ελέγχθησαν συνολικά 712 άτομα και 267 οχήματα και

• Συνελήφθησαν 15 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο του προσωπικού και του στόλου της αποσκοπεί στην διαρκή, στοχευμένη και εμφανή αστυνόμευση, προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ταχείας επέμβασης τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα χρονικά διαστήματα 04/05-03-2026 και 05/06-03-2026, αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν δύο επιχειρησιακές δράσεις στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου και Καλαμαριάς και κέντρου πόλης κατά τις οποίες:

• Ελέγχθησαν συνολικά (53) άτομα και (35) οχήματα,

• Συνελήφθησαν (6) άτομα για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων και

• Κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, (1) γκλοπ και (1) μαχαίρι.

Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για τις παραπάνω επιχειρησιακές δράσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα:

• Ελέγχθησαν συνολικά (712) άτομα και (267) οχήματα και

• Συνελήφθησαν (15) άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με αμείωτη ένταση.