Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για διακίνηση ηρωίνης – Η Roxy ξετρύπωσε πέντε κιλά στο πάτωμα του ΙΧ του – Δείτε βίντεο

Ένας 35χρονος από τη Βουλγαρία συνελήφθη χθες για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 35χρονος άνδρας και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 743 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε έρευνα που έγινε σε όχημα που οδηγούσε, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy», εντοπίστηκαν κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο πάτωμα του συνοδηγού, 26 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 5 κιλών και 538 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξακριβώθηκε ότι ο συλληφθείς ήταν μέλος κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, όπως αναφέρει η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος εισήλθε στη χώρα από τον Προμαχώνα ενώ διανυκτέρευσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook:

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.