Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που ήταν σε κακή κατάσταση αλλά έπιασε τιμόνι – Βρέθηκε πάνω του κοκαΐνη

Ένας 37χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Τον άνδρα συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο παρά το γεγονός πως δεν ήταν σε θέση να το κάνει.

Σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης ενώ ο 37χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.