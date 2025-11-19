MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός μετά από τροχαίο

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη 49χρονος ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (18-11-2025), στην περιοχή της Σταυρούπολης, συνέλαβαν 49χρονο ημεδαπό διότι κατελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος και να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

