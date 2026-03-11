Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κτηνοτρόφος στον Λαγκαδά για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ένας 50χρονος κτηνοτρόφος συνελήφθη χθες σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τον άνδρα συνέλαβαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κτηνοτρόφος συνόδευσε κοπάδι περίπου τετρακοσίων (400) αιγοπροβάτων σε υπαίθριο σημείο και να τα έχει για βόσκηση εξωτερικά του ποιμνιοστασίου της κτηνοτροφικής μονάδας όπου στεγάζονται παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της ζωονόσου ευλογιάς που ισχύουν στην περιοχή.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α.Τ. Λαγκαδά, για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.