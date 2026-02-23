MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος που έκανε βόλτες με κλεμμένο δίκυκλο στο κέντρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, για αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου και απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής, όταν ο ανήλικος, μαζί με δύο ακόμη άτομα, αφαίρεσαν δίκυκλο από περιοχή του κέντρου της πόλης. Αφού το χρησιμοποίησαν, το επέστρεψαν στο σημείο από όπου το είχαν πάρει.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι ίδιοι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν εκ νέου το ίδιο όχημα. Αυτή τη φορά έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη και περίοικο της περιοχής, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν εκ των εμπλεκομένων, ο οποίος είναι ανήλικος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο ατόμων.

Θεσσαλονίκη

