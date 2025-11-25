Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που έκρυβε ναρκωτικά στο σπίτι του
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη χθες (24/11/25) ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία ημεδαπού άνδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 25 γραμμαρίων,
- 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 85 γραμμαρίων,
- 2 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 15 και 30 εκατοστών αντίστοιχα,
- 8 φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική
συνταγή και
- 1 δισκίο ecstasy.
