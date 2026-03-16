Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 84χρονος που είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για μεταφορά 30 κιλών κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 84χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ, διότι τον είχαν πιάσει τον Σεπτέμβριο του 2024 σε περιοχή της Κοζάνης να μεταφέρει με ΙΧ 30 κιλά κάνναβης.