Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονη που καταδικάστηκε για ναρκωτικά αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερη

Συνελήφθη ώρες βραδινές από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης στην περιοχή των Διαβατών, 70χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (8) ετών και χρηματική ποινή (5.000) ευρώ, για παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών/διακίνηση-αγορά-κατοχή.

Επίσης χτες στο απόγευμα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, αλλά και την συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 63χρονη την ώρα που απέρριπτε στην αυλή του σπιτιού της στην περιοχή των Διαβατών, μικροποσότητα ναρκωτικών και μικρά διαφανή σακουλάκια με αεροστεγές κλείσιμο, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον διαμοιρασμό της κάνναβης σε επιμέρους συσκευασίες, με σκοπό την διακίνησή της.