MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που είχε καταδικαστεί σε 28 χρόνια και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, συνέλαβαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, 68χρονο Έλληνα σε βάρος του οποίου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 28 ετών και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ , για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Παραλαβή πολιτών τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Sold out η Θέλτα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: “Ας κάνουμε το γήπεδο να βράζει”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Νεκρός εντοπίστηκε 57χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Λάβαρα Έβρου: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους – “Περιμένουμε κι άλλο όγκο νερού, είμαστε σε επιφυλακή”

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Σάκης Τανιμανίδης: Έχω σκεφτεί κάτι τηλεοπτικά αλλά δεν έχω καταλήξει

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μαίρη Ραζή: Με στενοχωρεί να μιλάω για την Κωνσταντινούπολη – Μπήκα στην Αγία Σοφία και λιποθύμησα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Κρίσιμες οι επόμενες 12 ώρες για τα χωριά του Σουφλίου μετά την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου