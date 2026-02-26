Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που είχε καταδικαστεί σε 28 χρόνια και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, συνέλαβαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, 68χρονο Έλληνα σε βάρος του οποίου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 28 ετών και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ , για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Παραλαβή πολιτών τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος».
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
