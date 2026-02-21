MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος στα Βασιλικά – Εκκρεμούσε καταδίκη 4 ετών για απάτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη 63χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στην περιοχή των Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για το αδίκημα της απάτης.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων και αναζητήσεων ατόμων με εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, εντόπισαν τον 63χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής.

Θεσσαλονίκη

