Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 62χρονος που εκκρεμούσαν εις βάρος του 4 καταδικαστικές αποφάσεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» συνέλαβαν βραδινές ώρες χθες (26-02-2026) στο κέντρο της πόλης, 62χρονο ημεδαπό, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν 4 αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 11 ετών, ποινή φυλάκισης 6 μηνών, μερική έκτιση ποινής φυλάκισης 8 μηνών και χρηματική ποινή 15.600 ευρώ, για φοροδιαφυγή, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Θεσσαλονίκη Σύλληψη

