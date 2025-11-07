MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος στον Δενδροπόταμο για κατοχή ναρκωτικών χαπιών χωρίς συνταγή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απογευματινές ώρες της Πέμπτης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή του Δενδροποτάμου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ο άνδρας κατείχε τέσσερα κουτιά με συνολικά 88 δισκία, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Τα δισκία κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας για τα περαιτέρω, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του να αποστέλλεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Δενδροπόταμος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μέλπω Ζαρόκωστα: Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα και χαμογελάει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Τασούλας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: Μία ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει καλύτερες πόλεις και χωριά

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός για Σοφία Μουτίδου: Ντροπή να εκμεταλλεύεσαι τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα για να γυρίσεις τούμπα μια κατάσταση

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 5 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 7 Νοεμβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Πιερρακάκης σε Φάμελλο: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε 77 καταστήματα ΕΛΤΑ, εμείς αυξήσαμε το μετοχικό κεφάλαιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Exxon και Hellenic Energy ανακοίνωσαν την έναρξη γεωτρήσεων – Δείτε live τη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια