Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος στον Δενδροπόταμο για κατοχή ναρκωτικών χαπιών χωρίς συνταγή

Απογευματινές ώρες της Πέμπτης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή του Δενδροποτάμου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ο άνδρας κατείχε τέσσερα κουτιά με συνολικά 88 δισκία, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Τα δισκία κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας για τα περαιτέρω, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του να αποστέλλεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.