Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 56χρονος που εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ναρκωτικών
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 56χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ναρκωτικών.
Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ο 56χρονος είχε καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε κάθειρξη οκτώ ετών και χρηματική ποινή -5.000- ευρώ, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραγγέλθηκε η κράτησή του σε σωφρονιστικό κατάστημα.
