Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που είχε καταδικαστεί με εννιά αποφάσεις σε κάθειρξη 73 ετών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έρευνας και επισταμένων αναζητήσεων, εντόπισαν χθες το πρωί στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και συνέλαβαν 55χρονο ημεδαπό, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Πρόκειται για εννέα (9) αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης (73) ετών, (10) μηνών και (3) ημερών, για:

Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας,

Υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που τα έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητός του ως εντολοδόχου,

Έκδοση ακάλυπτων επιταγών,

Απάτη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και

Απάτη σε κακουργηματική μορφή,

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη από το 1999 έως το 2001.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.