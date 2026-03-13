MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για βιασμό 52χρονης – Τον κλείδωσε στο σπίτι μέχρι να φτάσει η Αστυνομία

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 55χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης, έπειτα από καταγγελία για βιασμό και απόπειρα βιασμού.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της Πέμπτης ο 55χρονος φέρεται να εισέβαλε βίαια στο διαμέρισμα μιας 52χρονης γυναίκας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά την καταγγελία, πρόκειται για την πρώην σύζυγο του αδελφού του δράστη. Ο άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει, ωστόσο η γυναίκα αντέδρασε και κατάφερε να τον κλειδώσει μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Παράλληλα, η 52χρονη κατήγγειλε ότι ο ίδιος άνδρας είχε προχωρήσει σε βάρος της σε βιασμό το απόγευμα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, ενώ – όπως ανέφερε – την είχε απειλήσει ώστε να μην καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

