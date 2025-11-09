MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος έξω από κατάστημα, είχε οπλισμένο πιστόλι στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 55χρονος συνελήφθη σήμερα τα ξημέρωματα στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ο άνδρας εντοπίστηκε έξω από κατάστημα ενώ όπως προέκυψε από τον έλεγχο, μέσα στο αυτκίνητό του ο άνδρας είχε οπλισμένο πιστόλι!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να κατέχει εντός αυτοκίνητου, ιδιοκτησίας εταιρείας στην οποία τυγχάνει μοναδικός διαχειριστής, ένα πιστόλι με φυσίγγιο τοποθετημένο στη θαλάμη και γεμιστήρα που περιείχε -10- φυσίγγια, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

