MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος που ήταν καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των Τουρκικών Αρχών, ενώ προσήχθησαν ακόμα τρεις υπήκοοι Τουρκίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία που αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ληστεία διαπραχθείσα από πολλά άτομα, εκμεταλλεύοντας τη δύναμη του εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης, προς όφελος της οργάνωσης».

Τέλος, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Πόσο σίδηρο χρειάζεστε καθημερινά και πώς θα αυξήσετε την πρόσληψή του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Απίστευτο τροχαίο στην Ξάνθη: Εμβόλισε αυτοκίνητο και εγκατέλειψε τους τραυματίες επιβάτες του οχήματος

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η ουκρανική αντιπροσωπεία καθ’ οδόν για τις ΗΠΑ για μια συμφωνία σχετικά με τον πόλεμο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Κωνσταντινούπολη: Ο Πάπας έβγαλε τα παπούτσια του, αλλά δεν προσευχήθηκε κατά την επίσκεψή του στο Μπλε Τζαμί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε θέσεις “μάχης” οι αγρότες – Πού αναμένεται να στηθούν μπλόκα