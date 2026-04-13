Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος που είχε πλαστή Ελληνική σφραγίδα εισόδου στο διαβατήριό του

Στη σύλληψη ενός 50χρονου Τούρκου προχώρησαν χθες το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διαδικασία επιβίβασης ατόμων σε πτήση προς χώρα της Ευρώπης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», εντόπισαν και συνέλαβαν τον 50χρονο καθώς κατείχε και χρησιμοποιούσε γνήσιο διαβατήριο επί του οποίου είχε τεθεί εμφανώς πλαστή σφραγίδα εισόδου, υποτίθεται Ελληνικής Αρχής, καθιστώντας το έγγραφο πλαστό.

Από την περαιτέρω έρευνα δεν προέκυψε νόμιμη είσοδός του στη χώρα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.