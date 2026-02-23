MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού, το βράδυ της Κυριακής, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας να οδηγεί επιβατικό όχημα, όταν διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο ελέγχου, ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 49 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακός χαρταετός γίγας “στολισμένος” με ευχές παιδιών στα Κούλουμα της Περαίας – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σύρραξη στο Γκρίζλις-Χιτ: Ο Σκότι Πίπεν Jr κυνήγησε τον Γκάρντερ επειδή τον έσπρωξε από πίσω – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Νίκος Ορφανός για Πέτρο Φιλιππίδη: Γιατί να συνεχίζεται μια κατακραυγή; Αυτός ο λιθοβολισμός;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τέλος ο Χιμένεθ από τον Άρη μετά τη νέα απώλεια βαθμών

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 56 λεπτά πριν

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Η Σαρακοστή αποτελεί πρόσκληση της Εκκλησίας για προσευχή, αυτοκριτική και εσωτερική ανανέωση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης πετά χαρταετό για την ακρίβεια