Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης

Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού, το βράδυ της Κυριακής, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας να οδηγεί επιβατικό όχημα, όταν διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο ελέγχου, ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.