ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος σε ορεινή δασώδη περιοχή – Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 43χρονου ημεδαπού προχώρησαν την Πέμπτη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απείθεια.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε ορεινή δασώδη περιοχή της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ενώ συνέδραμε και αστυνομικός σκύλος της Υποδιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παραβίαση δικαστικής απόφασης, απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος γυναικών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Θεσσαλονίκη

