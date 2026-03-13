MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που καταζητούνταν για κλοπές και παράνομη οπλοφορία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 43χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών.

Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής κατ’ εξακολούθηση καθώς και της παράνομης οπλοφορίας.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News

