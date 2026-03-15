Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που κακοποιούσε σκύλο μπροστά στην κηδεμόνα του ζώου – Χειροπέδες και στην ιδιοκτήτρια

Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα και μίας 33χρονη γυναίκας από την Ελβετία προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Α.Τ. Νεάπολης – Συκεών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο άτομα συνελήφθησαν διότι ο 43χρονος ασκούσε βία σε σκύλο ιδιοκτησίας της 33χρονης, παρουσία της.

Σημειώνεται ότι το ζώο αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία της ενώ βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000.