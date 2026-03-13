MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που αυνανίστηκε μπροστά σε 19χρονη πάνω στη πεζογέφυρα Τρίτση στον Εύοσμο

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 43χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της πεζογέφυρας Τρίτση στον Εύοσμο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 19χρονης ημεδαπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος φέρεται να προέβη σε άσεμνη πράξη μπροστά στη νεαρή γυναίκα, αυνανιζόμενος δημοσίως. Το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.

