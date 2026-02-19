MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος που εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες χθες (18-02-2026) στην Πυλαία, 42χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούν απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών για τις πράξεις της Απόπειρας Ανθρωποκτονίας, Οπλοφορίας και Οπλοχρησίας, ενδοοικογενειακής βίας και Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών που διατάσσει την σύλληψη του για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ζντοβτς μετά την ήττα του ΠΑΟΚ: Αυτό που συνέβη σήμερα με… σκοτώνει

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χρήστος Μάστορας: Σήμερα το δικαστήριο για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: Σε αυτές τις αποκριές το ΠΑΣΟΚ ντύνει τις υποθέσεις των στελεχών του “γαλάζια σκάνδαλα”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη: Το όνομα του Αστέριου Ρώμπη θα πάρει σήμερα αίθουσα σχολείου στο Ασβεστοχώρι

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Παναγιώτης Στάθης: Η επιθυμία του δημοσιογράφου για την κηδεία της μητέρας του

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Μπάνιο με κρύο νερό τον χειμώνα: Πώς επηρεάζει στ’ αλήθεια το ανοσοποιητικό