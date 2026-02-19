Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος που εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες χθες (18-02-2026) στην Πυλαία, 42χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούν απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών για τις πράξεις της Απόπειρας Ανθρωποκτονίας, Οπλοφορίας και Οπλοχρησίας, ενδοοικογενειακής βίας και Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών που διατάσσει την σύλληψη του για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.