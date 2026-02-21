Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στην Τούμπα

Στη σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή της Τούμπα να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια μέθης, έπειτα από σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.