MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στην Τούμπα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή της Τούμπα να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια μέθης, έπειτα από σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αναστασία Γιάμαλη για Καρυστιανού: Το κόμμα της έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό ήδη πριν τη δημιουργία του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην ΕΕ

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ο Αναστάσιος Ράμμος σε μια εξομολόγηση καρδιάς: Είμαι καθαρός από ουσίες και αλκοόλ δυο χρόνια, τέσσερις μήνες και δυο μέρες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 23 ώρες πριν

Η Σίφνος θεωρείται ο πιο ελκυστικός προορισμός για τους Αυστραλούς το 2026​​​​​​​​​​​

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Τραμπ επιβάλλει οριζόντιο παγκόσμιο δασμό 10%, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος: Κάτω από το νερό 50.000 στρέμματα – Ανησυχία για την επερχόμενη κακοκαιρία