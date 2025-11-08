Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε στο σπίτι του κοκαΐνη, ηρωίνη και μεθαδόνη – Δείτε φωτο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 41χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Τον άνδρα συνέλαβαν σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και στην οικία του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:
- 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 76,4 γραμμαρίων,
- 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1,4 γραμμαρίων,
- 1 φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη βάρους 65 γραμμαρίων και
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών και η ηλεκτρονική ζυγαριά κατασχέθηκαν καθώς επίσης και το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
