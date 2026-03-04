Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς οδηγούσε δίκυκλο και ενώ αρχικά στάθμευσε το όχημά του προκειμένου να ελεγχθεί τροχονομικά, στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει θέτοντάς το σε λειτουργία και αγνοώντας το σήμα στάσης που του έγινε επανειλημμένως από τους αστυνομικούς.

Χειροπέδες σε 54χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 54χρονο άνδρα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το απόγευμα τον έπιασαν να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.