Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για εμπόριο ναρκωτικών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Ένας 40χρονος που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για εμπόριο ναρκωτικών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η καταδικαστική απόφαση αφορούσε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, από υπότροπο δράστη, με τις μορφές της κατοχής, πώλησης, παραλαβής και μεσολάβησης σε αγοραπωλησία ναρκωτικών, παράδοσης διάθεσης, αγοράς, μεταφοράς, αποθήκευσης και ηθικής αυτουργίας σε κατοχή, παράδοση, πώληση, παραλαβή, αποθήκευση, διάθεση και αγορά ναρκωτικών ουσιών, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος άνω των -75.000- ευρώ, με ποινή κάθειρξης -14- ετών, χρηματική ποινή -80.000- ευρώ και καταβολή δικαστικών εξόδων -1.200- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.