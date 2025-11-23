MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για εμπόριο ναρκωτικών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 40χρονος που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για εμπόριο ναρκωτικών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η καταδικαστική απόφαση αφορούσε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, από υπότροπο δράστη, με τις μορφές της κατοχής, πώλησης, παραλαβής και μεσολάβησης σε αγοραπωλησία ναρκωτικών, παράδοσης διάθεσης, αγοράς, μεταφοράς, αποθήκευσης και ηθικής αυτουργίας σε κατοχή, παράδοση, πώληση, παραλαβή, αποθήκευση, διάθεση και αγορά ναρκωτικών ουσιών, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος άνω των -75.000- ευρώ, με ποινή κάθειρξης -14- ετών, χρηματική ποινή -80.000- ευρώ και καταβολή δικαστικών εξόδων -1.200- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Σοφιάνα Αβραμάκη: Μου ζητούν να τους στείλω τις κάλτσες μου μετά από την προπόνηση

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Γερμανού για Ουγγαρέζο – Κωνσταντοπούλου: Ο Δημήτρης είναι πολύ γενναίος – Πλήρης η απουσία χιούμορ από την πλευρά της προέδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες πριν

Τρεις στους δέκα Έλληνες μιλούν πιο άνετα για τα οικονομικά τους με AI παρά με άνθρωπο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κοζάνη: Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 48χρονης – 27χρονος προσποιήθηκε τον λογιστή της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηρακλής – Καβάλα: Ο Μάναλης “καθάρισε” νωρίς το ματς και ο Γηραιός παραμένει στην κορυφή

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Δεν σας παίρνει ο ύπνος; Ακούστε κλασική μουσική για να κοιμηθείτε πιο εύκολα, λένε επιστήμονες