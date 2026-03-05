MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος καταστηματάρχης για ρευματοκλοπή – Είχε πειραγμένο μετρητή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα ιδιοκτήτη καταστήματος προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Α.Τ. Χαριλάου – Αναλήψεως σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς σε ψησταριά που διατηρεί στην περιοχή της Καλαμαριάς, διενεργήθηκε έλεγχος από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και διαπιστώθηκε επέμβαση στον μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, με αποτέλεσμα την μη ορθή καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Θεσσαλονίκη Ρευματοκλοπή

