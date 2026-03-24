Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος για κλοπή καυσίμων στο Ωραιόκαστρο – Αφαίρεσε 250 λίτρα πετρελαίου από ντεπόζιτο

Στη σύλληψη ενός 40χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, για υπόθεση κλοπής καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες Δευτέρας όταν ο δράστης φέρεται να παραβίασε το ντεπόζιτο καυσίμων φορτηγού οχήματος και να αφαίρεσε περίπου 250 λίτρα πετρέλαιο.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο πλαίσιο περιπολιών στην περιοχή.

Κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των καυσίμων, καθώς και ένα λάστιχο κήπου και δύο κενά πλαστικά δοχεία που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

