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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος για κλοπή τεσσάρων ρολογιών αξίας άνω των 2.000 ευρώ

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 40χρονου από την Γεωργία προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι αφαίρεσε από δύο καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, στο κέντρο της πόλης, τέσσερα ρολόγια χειρός συνολικής αξίας άνω των 2.300 ευρώ.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι, στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων για τη διαμονή του στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία διατάσσεται η σύλληψη και προσωρινή του κράτηση για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (14-09-2026) στην δυτική Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός, ο οποίος αφαίρεσε από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ένα ηλεκτρονικό ρολόι χειρός.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

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