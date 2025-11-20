MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που εισέβαλλε σε διαμέρισμα 19χρονης

THESTIVAL TEAM

37χρονος εισέβαλλε σε διαμέρισμα 19χρονης αλλά έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (19-11-2025) στο κέντρο της πόλης, 37χρονος ημεδαπός, ο οποίος έγινε αντιληπτός από 19χρονη, να έχει εισέλθει εντός του διαμερίσματός της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

