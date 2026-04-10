Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που έπιασε τιμόνι ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

Ένας 35χρονος που έπιασε τιμόνι παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες το απόγευμα από την ΕΛ.ΑΣ. να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορδελιού, ενώ του είχε αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια ικανότητας οδήγησης κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ..

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.