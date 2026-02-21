Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος με 48 γραμμάρια κοκαΐνης και 48.000 ευρώ στα ανατολικά

Συνελήφθη την Παρασκευή το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς ένας 34χρονος άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συντονισμένων ερευνών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία κοκαΐνης , βάρους 48 γραμμαρίων,

, βάρους 48 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας ,

, 48.330 ευρώ σε μετρητά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 34χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.