Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και 15.900 ευρώ – Όπλα και φυσίγγια βρέθηκαν στο σπίτι του

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή του δήμου Νεάπολης Συκεών στη Θεσσαλονίκη, 33χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 167,2 γραμμαρίων ,

, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 401 γραμμαρίων ,

, 1 συσκευασία με MDMA βάρους 5,53 γραμμαρίων ,

βάρους , 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

1 πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 140 φυσίγγια ,

, καθώς και 15.900 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.