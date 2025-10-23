MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και 15.900 ευρώ – Όπλα και φυσίγγια βρέθηκαν στο σπίτι του

|
THESTIVAL TEAM

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή του δήμου Νεάπολης Συκεών στη Θεσσαλονίκη, 33χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • 13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 167,2 γραμμαρίων,
  • 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 401 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία με MDMA βάρους 5,53 γραμμαρίων,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 1 πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 140 φυσίγγια,
  • καθώς και 15.900 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

