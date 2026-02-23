Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο

Στη σύλληψη ενός 33χρονου ημεδαπού για ληστεία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας τα ξημερώματα της Κυριακής προσποιήθηκε τον πελάτη και εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών. Στη συνέχεια, με απειλές σε βάρος του υπαλλήλου, κατάφερε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από το ταμείο και να διαφύγει.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του δράστη. Έπειτα από αναζητήσεις, ο 33χρονος εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας σε περιοχή του Δενδροποτάμου, όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.