Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος που ήταν καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία – Προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Ένας 32χρονος Τούρκος συνελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Τελικά όμως οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επιπλέον διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

