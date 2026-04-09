MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος για διακίνηση κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις αρχές, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών που ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών, με κύρια ουσία την κοκαΐνη. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, η δράση του επιβεβαιώθηκε.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 31,8 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε αυτοσχέδια συσκευασία.

Επιπλέον, από την κατοχή του κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εκτιμάται ότι σχετίζεται με τη δραστηριότητά του.

Όπως έγινε γνωστό, ο 31χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

