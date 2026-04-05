Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος καταδικασμένος για ληστεία – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης

Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και δέκα μηνών για το αδίκημα της ληστείας.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και ενεργειών για τον εντοπισμό φυγόποινων, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 29χρονο, θέτοντας σε εφαρμογή την εκκρεμή δικαστική απόφαση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στις συνεχιζόμενες δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.