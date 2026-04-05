Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος καταδικασμένος για ληστεία – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης

Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και δέκα μηνών για το αδίκημα της ληστείας.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και ενεργειών για τον εντοπισμό φυγόποινων, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 29χρονο, θέτοντας σε εφαρμογή την εκκρεμή δικαστική απόφαση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στις συνεχιζόμενες δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ο Χρήστος Μαζανίτης σόκαρε την Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα – “Μόνο που τα ακούω αυτά, δεν αισθάνομαι καλά”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Στο Μεσολόγγι ο Μητσοτάκης – Παρίσταται στην εκδήλωση για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

ΥΠΕΞ Κατάρ: Nα σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αυτοκίνητο πέρασε διαχωριστικό και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στην Αρτέμιδα