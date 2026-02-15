MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος που οδηγούσε ανάποδα και παραβίασε κόκκινο φανάρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης αστυνομικού, ενώ κατελήφθη να οδηγεί επικίνδυνα, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη κινούμενος ανάποδα σε μονόδρομο.

Επίσης, συνελήφθη ένας 56χρονος άνδρας διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Αττική: Ταυτοποιήθηκε οδηγός που μετείχε αυτοσχέδιους αγώνες και ανέβαζε βίντεο στα social media

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Άγριο έγκλημα στο Ηράκλειο: Έσφαξε τον αδερφό του μετά από καβγά – Του κάρφωσε μαχαίρι σε κοιλιά και καρωτίδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χιμένεθ: Υποφέραμε πολύ μετά το πέναλτι και την αποβολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Ο λαός μπορεί να βγει στο προσκήνιο και να γίνει το αντίπαλο δέος στη βαρβαρότητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

Τέλος στο “φθηνό καλάθι” από Temu και Shein: Οι νέοι δασμοί που κάνουν τις online αγορές ακριβότερες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Στην Αλβανία ο Μ. Χαρακόπουλος – Συνάντηση με πρ. Βουλής και Αρχιεπίσκοπο: Έχει βαθιές ρίζες η ορθόδοξη παράδοση”