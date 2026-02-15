Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος που οδηγούσε ανάποδα και παραβίασε κόκκινο φανάρι
Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης αστυνομικού, ενώ κατελήφθη να οδηγεί επικίνδυνα, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη κινούμενος ανάποδα σε μονόδρομο.
Επίσης, συνελήφθη ένας 56χρονος άνδρας διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλης.
