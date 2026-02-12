MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που άναψε δύο ναυτικούς πυρσούς στην Τούμπα

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 26χρονου οπαδού προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (12/2), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας συνελήφθη καθώς ενεργοποίησε δύο ναυτικούς πυρσούς κατά τη διάρκεια του χθεσινού ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τις φωτοβολίδες και τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν λήψης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από το κλειστό κύκλωμα εποπτείας και καταγραφής του γηπέδου, ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ο οποίος στο 80ο και στο 82ο λεπτό της διάρκειας του αγώνα ενεργοποίησε τους πυρσούς, ενώ, όπως προέκυψε, τυγχάνει οργανωμένος οπαδός της γηπεδούχου ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος καθώς και ρουχισμός που έφερε κατά τη διάρκεια της έκνομης πράξης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

