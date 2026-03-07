Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Βρέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και 4.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες ενέργειες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη 26χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να αγόρασε ποσότητα κάνναβης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (6/3) σε περιοχή του Δήμος Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, όταν διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος προχώρησε σε πώληση ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης στον δεύτερο συλληφθέντα. Η σύλληψη του αγοραστή πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 26χρονου διακινητή, επίσης σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα βάζο με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 184 γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία με κάνναβη βάρους 142 γραμμαρίων,

μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 23 γραμμαρίων,

μία ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ.

Επιπλέον, στην κατοχή του 26χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το ποσό των 600 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.