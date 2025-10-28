MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο στο κέντρο της πόλης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, στο κέντρο της πόλης.

Ο νεαρός, ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος σε κατάστημα ψιλικών, κατηγορείται ότι προέβη σε πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Παράλληλα, στην ίδια υπηρεσία προσήλθε και συνελήφθη 37χρονος ημεδαπός, διαχειριστής του καταστήματος, για το ίδιο περιστατικό.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Αλκοόλ Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η συνάντηση με την Πενέλοπε Κρουζ

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με σέξι διάθεση από την Κέρκυρα πλένοντας… πιάτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πάνω από 1.000 έλεγχοι για χρήση κράνους στην Κ. Μακεδονία – Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 20 ώρες πριν

Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης – Πώς να δείτε αν ο λογαριασμός σας έχει επηρεαστεί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμαριά για την παρέλαση