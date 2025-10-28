Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο στο κέντρο της πόλης

Στη σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, στο κέντρο της πόλης.

Ο νεαρός, ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος σε κατάστημα ψιλικών, κατηγορείται ότι προέβη σε πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Παράλληλα, στην ίδια υπηρεσία προσήλθε και συνελήφθη 37χρονος ημεδαπός, διαχειριστής του καταστήματος, για το ίδιο περιστατικό.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.